Alles immer griffbereit

Mehr Ordnung und Struktur am industriellen Arbeitsplatz schafft das neue Toolpanel-System von Item. Dazu wird der Arbeitsplatz durch einen flächigen Aufbau aus dem Nutplattenprofil 8 und dazugehörigen Haltern erweitert. Die Halterkomponenten sind für unterschiedliche Werkzeuge optimiert. Insgesamt können 19 Systemnuten angeordnet werden. Das Ergebnis: Material und Zubehör sind schnell greifbar. Der flächige Aufbau führt zu einer einfachen Integration in bestehende Arbeitsplätze und bietet auf der Vorder- und Rückseite viel Platz für Zubehör. Das Nutplattenprofil hat eine Höhe von 400 mm sowie ein Gewicht von nur 5,2 kg/m und ist daher an jedem Arbeitsplatz zu montieren. Auch für Bereitstellungswagen und Schwenkarme ist es einsetzbar.

10. Dezember 2017