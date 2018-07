Herby und Harry in extrabreit erhältlich

Anzeige

Die Modelle „Herby“ und „Harry“ von Baak sind in zwei Weiten verfügbar: für normale und extrabreite Füße. Die Modelle der Serie „Baak Industrial“ in der extrabreiten Variante XW sind mit einer 8 mm breiteren Zehenschutzkappe und einer verbreiterten Laufsohle ausgestattet. Sie sind in der Schutzklasse S1 erhältlich und verfügen mit dem Fußfunktionskonzept „Go&relax“ über ein weiteres Komfortmerkmal. Es ermöglicht ein natürliches Beugen der Füße im Bereich der Zehengrundgelenke. Dadurch lässt sich das Laufen knie- und rückenfreundlich gestalten. Sowohl der Halbschuh „Herby“ als auch die Sandale „Harry“ besitzen eine Alu-Flex-Kappe und sind besonders atmungsaktiv. Dadurch ist auch bei längerem Tragen oder wärmeren Temperaturen ein angenehmes Fußklima gewährleistet.

6. Juli 2018

