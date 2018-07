Ideale Arbeitshöhe auch ohne elektrische Hilfe

Anzeige

Der Tischsäulensatz zur stufenlosen Höhenverstellung ist ein Beispiel der Ergolean-Anwendungen von Item. Er besteht aus einer Pumpeinheit und vier Tischsäulen mit der Außengeometrie des Profils 8 80×40 oder D40. In das Profil integriert sind ein Hydraulikzylinder und teleskopierbare Tischbeine aus dem Profilrohr D30. Die maximale statische Last beträgt 2.500 N, die dynamische Last 1.500 N. Mit einer Kurbel verändert der Nutzer die Höhe des Arbeitstisches stufenlos um bis zu 300 mm. Nach der vorgenommenen Einstellung lässt sich die Kurbel platzsparend einklappen. Einsetzbar ist er für mobile Arbeitstische und Umgebungen ohne elektrische Stromversorgung. Passend dazu bietet der Hersteller ein umfangreiches Programm mit kompatiblen Bauteilen. Weitere Ergolean-Produkte sind bereits in Planung.

9. Juli 2018

