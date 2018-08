Müheloses Arretieren mit der Fußspitze

Anzeige

Blickle hat sein Portfolio an Feststellfüßen um die Varianten FF 100-1 und FF 125-1 erweitert: Sie arretieren Transportgeräte sicher und zuverlässig in Standposition. Die Wagen werden durch einfaches und kraftsparendes Betätigen des Feststellhebels fixiert, ohne sie anzuheben. Die Füße sind schnell montiert. Ihre platzsparende Bauweise ermöglicht eine einfache Montage. Im Vergleich zu großen Feststellfüßen mit Anschraubplatten erzeugen sie die gleiche maximale Anpresskraft. Auf glatten Böden bieten sie eine höhere Standfestigkeit. In der Regel ist pro Wagen nur ein Feststellfuß nötig. Bei Betätigung federt er um etwa 10 mm ein. Die maximale Anpresskraft in Kombination mit den passenden Lenk- und Bockrollen beträgt rund 60 kg. Die neuen Versionen haben eine Plattengröße von 100 x 85 mm.

17. August 2018

