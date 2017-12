Dynamic Reach Control gleicht Mastschwankungen aus

Anzeige

Die K-Geräte von Linde überzeugen mit Hubhöhen bis 18 m. Dank dem System „Dynamic Reach Control“, das Pendelbewegungen des Mastes wirksam ausgleicht, bieten sie ein Plus an Performance und Sicherheit.

Damit Unternehmen auch oberhalb der „magischen“ 17-Meter-Marke hantieren können, hat Linde Material Handling neue Schmalgang-Kombifahrzeuge entwickelt. In Sachen Performance wartet die neue Generation der K-Geräte mit zahlreichen Mehrwerten auf: So lassen sich beispielsweise der Hauptlift für die Fahrerkabine und der Nebenlift für die Gabel gleichzeitig heben und absenken. Der Vorteil: Bediener und Gabel sind schneller an der gewünschten Regalposition.

Zudem operieren die Geräte bis zu einer Höhe von maximal 18 m bei größerer Sicherheit. Beim „Dynamic Reach Control“ (DRC) gleicht ein elektrischer, reaktionsschneller Antrieb Mastschwankungen durch gezielte Gegenbewegungen aus. Der Fahrer muss beim Kommissionieren oder Handling von Paletten nicht warten, bis der Mast zu schwingen aufhört, sondern kann die Ladung schneller und präziser im Regal absetzen.

Die Fahrerkabine liegt nun 50 mm tiefer als bei den Vorgängermodellen und bietet groß gewachsenen Personen – neben der niedrigeren Einstiegshöhe – mehr Bein- und Bewegungsfreiheit. Zudem gibt es zahlreiche Ablagefächer für persönliche Gegenstände.

5. Dezember 2017