Minikamera von Leuze zur Feinfachpositionierung

Anzeige

Mit dem IPS 200i hat Leuze Electronic (Halle 7, Stand A61) einen äußerst kleinen, kamerabasierten Sensor für eine schnelle Fachfeinpositionierung entwickelt, heißt es. Aufgrund seiner kompakten Bauweise benötigt er nur wenig Platz am Regalbediengerät und eignet sich für den Einsatz in Behälterkleinteilelagern und in einfach tiefen Paletten-Hochregallagern. Die Inbetriebnahme erfolgt per webbasiertem Konfigurationstool. Ein Ausrichtsystem über Feedback-LEDs vereinfacht die Justage zusätzlich. Anpassungen können direkt am Gerät durchgeführt werden. Aufgrund einer leistungsstarken, fremdlichtunabhängigen IR-LED-Beleuchtung kann ein einziges Gerät flexibel für den gesamten Arbeitsbereich von bis zu 600 mm genutzt werden. Für den Einsatz in Kühllagern bis -30 °C steht eine Variante mit integrierter Heizung zur Verfügung.

5. März 2018