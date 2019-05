Anzeige

Der demographische Wandel ist in der Industrie am Fachkräftemangel spürbar. Gleichzeitig spiegelt sich die alternde Gesellschaft zunehmend in der Altersstruktur der Belegschaft wider. Es geht also darum, die Arbeitsfähigkeit und Produktivität der Mitarbeiter durch geeignete Maßnahmen zu erhalten und zu fördern. In Industriebereichen, in denen die körperliche Arbeitskraft ein wichtiger Faktor ist, kann der Chairless Chair einen Beitrag dazu leisten.

Der Belegschaft den Rücken stärken

Der Mitarbeiter trägt das mechanische Assistenzsystem, das mit einem Gewicht bis zu 130 Kilogramm belastet werden kann, während der Arbeit wie ein zweites Paar Beine. Dafür wird der Chairless Chair an der Rückseite der Beine getragen, das „Anziehen“ dauert rund 20 Sekunden. Die Befestigung erfolgt mit Gurten an Hüfte, Oberschenkeln und Arbeitsschuhen. Gesäß und Oberschenkel werden durch komfortable Flächen gestützt. Zwei aus leichtem, Glasfaser verstärktem Kunststoff (GFK) gefertigte Streben passen sich der Kontur der Beine an. Sie verfügen über Gelenke in Kniehöhe und lassen sich hydraulisch an die Körpergröße des Mitarbeiters (zwischen 160 und 195 cm) und die gewünschte Sitzposition anpassen.

Bei vielen Tätigkeiten in den Bereichen Montage, Kommissionierung und Fertigung ermöglicht das Exoskelett, in einer ergonomisch günstigen Position zu sitzen statt zu stehen. Dabei werden die Beine entlastet und eine gesunde Sitzhaltung unterstützt. Dadurch macht der Chairless Chair Stühle, Hocker und Stehhilfen überflüssig, die hin und wieder als kurzzeitige Hilfsmittel vorhanden sind und meist stören. Durch das geringe Gewicht und die durchdachte Konstruktion stört das CE-zertifizierte Assistenzsystem auch beim Gehen und Stehen nicht. Dies belegen verschiedene Einsätze in der Serienproduktion namhafter Unternehmen.

Die Integration in die Arbeitsumgebung erfolgt entsprechend einem standardisierten und gemeinsam mit der Industrie optimierten Implementierungsprozess. Er beinhaltet Arbeitsplatzanalysen und eine punktuelle Umsetzung begleitet von Trainings und die Durchführung von Audits.

Hohe Mitarbeiterzufriedenheit und -akzeptanz

Die Eigenschaften des Exoskeletts wurden unter anderem in einer Studie mit einem großen deutschen Automobilhersteller und einer führenden Universität untersucht. Studiengegenstand waren die Sicherheit der Verwendung sowie die Ermittlung der Körperentlastung und des Tragekomforts. Die Ergebnisse zeigen, dass der Einsatz des Chairless Chair eine stabile Sitzposition bietet. Festgestellt wurde auch, dass durch die Verwendung des Exoskeletts die Gewichtsbelastung von Knien und Füßen um 65 Prozent reduziert, die Wadenmuskulatur entlastet und die Belastung der Rückenmuskulatur im Vergleich zu stehender Tätigkeit deutlich verringert wird. Das aktive Sitzen führt außerdem zu einer erhöhten Muskelaktivität der Oberschenkelmuskulatur. Den Tragekomfort beurteilten die Probanden als sehr geeignet – insbesondere bei stehend auszuführenden Montagetätigkeiten – und die Arbeitshaltung als angenehm. Die Testpersonen fühlten sich bei der Verwendung des Exoskeletts sicher und fanden es einfach bedienbar. Außerdem gaben sie an, dass das Arbeiten damit präziser wird. (ag)

14. Mai 2019