Anzeige

GLM und Inex sind am Stand von Doosan Machine Tools (Halle 6, Stand A71) zu finden, wo sie unter anderem das Dreh-Fräs-Zentren Puma SMX 3100 zeigen, inklusive vollwertiger Frässpindel, B-Achse und unterem Revolver mit 12 beziehungsweise 16 Stationen. In Halle 10 am Stand E51 ist man als Kooperationspartner des PTW der TU Darmstadt innerhalb des Clusters „Additiv trifft Zerspanung“ vertreten. An Hand eines Werkstücks wird demonstriert, wie additiver 3D-Metall-Druck mit Hilfe der DMT-Technologie der Firma InssTek und klassische Fräsarbeiten ineinandergreifen können. Abgerundet wird das Portfolio durch die Automationstechniken der Firma Doosan Robotics: Die neuen Cobots der M-Serie zeichnen sich durch sechs sehr präzise Drehmomentsensoren zur Kollisionserkennung und eine intuitive Benutzeroberfläche zur Programmierung komplexer Automationsabläufe aus.

3. September 2018