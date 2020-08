AMB Forum bietet Fertigern die Möglichkeit zum persönlichen Austausch

Anzeige

Als erste Präsenzveranstaltung in diesem Jahr bietet das AMB Technologieforum der Fertigungsbranche eine Möglichkeit, aktuelle Themen im persönlich Dialog zu besprechen. ❧

Mona Willrett

Aufgrund der Covid-19-Pandemie kann die Metallbearbeitungsmesse AMB in diesem Jahr nicht in der gewohnten Form stattfinden. Obwohl die von der Messe Stuttgart durchgeführte Ausstellerbefragung deutlich gezeigt hatte, dass es keine hinreichende Basis für eine klassische Präsenzmesse gibt, zeigten doch einige Aussteller Interesse an einem Format in diesem Herbst. Um der Branche die Möglichkeit zu geben, sich in Stuttgart zu treffen, hat die Landesmesse Stuttgart als Veranstalter das AMB Technologieforum ins Leben gerufen. Am Donnerstag den 17. September 2020 präsentieren im Internationalen Congresscenter Stuttgart (ICS) rund 20 AMB-Aussteller, darunter Ceratizit, Chiron, Emco, Fanuc, Index, Paul Horn und Siemens, in exklusiven Vorträgen und einer begleitenden Table-Top-Ausstellung ihre aktuellen Neuheiten und Innovationen. Eine Matchmaking Area bietet darüber hinaus die Chance zum persönlichen Austausch. Mithilfe einer Matchmaking-App können sich die Besucher auf der Veranstaltung verabreden.

In vier Themenslots erfahren die Gäste Wissenswertes zu Neuheiten in den Bereichen „Werkzeuge“, „Werkzeugmaschinen“, „Rund um die Werkzeugmaschine“ sowie „Automatisierung & Software“. In jeweils 20 Minuten geben die Aussteller ein Update und stellen ihr Portfolio vor. An den Table-Tops können dann individuelle Fragestellungen diskutiert und neue Kontakte geknüpft werden. Aufgrund der Corona-Auflagen sind maximal 500 Besucher zugelassen. Deshalb besteht für die Aussteller die Option, die Vorträge aufzuzeichnen und die Videos für alle, die nicht in Stuttgart dabei sein können, über verschiedene Online-Kanäle bereitzustellen.

Messen in Zeiten von Corona

Die Messebranche war als einer der ersten Wirtschaftszweige vom Corona-bedingten Shutdown betroffen und wird wohl einer der letzten Bereiche sein, der wieder zur Normalität zurückkehren kann. „Umso mehr freuen wir uns, dass es am 17. September gute Gründe gibt, auf das Stuttgarter Messegelände zu kommen“, erklärt Gunnar Mey. Der Abteilungsleiter Industrie bei der Messe Stuttgart betont: „Selbstverständlich können wir noch nicht ganz zur Normalität zurückkehren.“ Für die Sicherheit der Besucher wurde ein umfassendes Konzept aufgesetzt. Neben dem Einlassmanagement, um die Personendichte zu steuern, umfangreichen Hygienemaßnahmen wie erweiterten Reinigungszyklen oder zusätzlichen Handdesinfektionsmöglichkeiten, empfiehlt die Messe Stuttgart auch die Tracking-App der Bundesregierung. Besucher leisten ihren Beitrag durch das Einhalten des Sicherheitsabstands von 1,5 m oder das Tragen von Alltagsmasken bis sie ihren Platz am Stand, in der Matchmaking Area oder im Vortragsbereich eingenommen haben.

Nach langer Zeit des Stillstandes will die Messe Stuttgart jetzt gemeinsam mit der Branche neue Impulse geben. Das AMB Technologieforum biete dafür eine attraktive Plattform. Stellvertretend für die Aussteller unterstreicht Bernd Hilgarth, Geschäftsführer Vertrieb bei Chiron, dass es gerade jetzt wichtig sei, Präsenz zu zeigen: „Die derzeitige konjunkturelle Situation gepaart mit der Corona-Pandemie stellt uns Werkzeugmaschinenbauer vor große Herausforderungen. Umso schöner, wenn uns die aktuelle Lage auch zu neuen Formaten treibt – etwa das AMB Technologieforum.“

Interessierte Aussteller und Besucher finden alle Informationen zur Teilnahme unter www.amb-messe.de/forum. Dort können sich Interessierte auch zur Veranstaltung anmelden. Aufgrund der Auflagen und der beschränkten Besucherzahl wird es keine Tageskasse geben.

Die nächste reguläre AMB findet dann turnusgemäß vom 13. bis 17. September 2022 in Stuttgart statt.

Kontakt:

Landesmesse Stuttgart GmbH

Messepiazza 1

70629 Stuttgart

Tel.: +49 711 18560 0

www.messe-stuttgart.de

AMB-Forum Termin: 17. September 2020 Ort: Congresscenter Messe Stuttgart (ICS) Programm und Zeitplan: Eröffnung und Warm up (9:00)

Werkzeuge

(9:35 bis 10:35)

(9:35 bis 10:35) Kaffeepause, Matchmaking

(10:35 bis 11:00)

(10:35 bis 11:00) Werkzeugmaschinen

(11:00 bis 12:20)

(11:00 bis 12:20) Mittagspause, Matchmaking

(12:20 bis 13:00)

(12:20 bis 13:00) Rund um die Werkzeugmaschine

(13:00 bis 14:20)

(13:00 bis 14:20) Kaffeepause, Matchmaking

(14:20 bis 14:50)

(14:20 bis 14:50) Automatisierung & Software

(14:50 bis 16:30)

(14:50 bis 16:30) Abschlussdiskussion

(16:30 bis 17:00) Weitere Informationen und Anmeldung (zwingend erforderlich, keine Tageskasse): www.amb-messe.de/forum