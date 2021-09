Schneestrahlreinigen: Effiziente Reinigung in der Batterieproduktion

Auf der Parts2clean 2021 präsentiert acp systems (Halle 4, Stand B04) mit der quattroClean-Schneestrahltechnologie eine trockene und nachhaltige Reinigungslösung für verschiedene Aufgaben bei der Produktion von Lithium-Ionen-Batterien und Brennstoffzellen. Das Verfahren ist einfach in automatisierte Fertigungsumgebungen zu integrieren. Es entfernt effektiv und vergleichsweise kostengünstig partikuläre Verunreinigungen bis in den Submikrometer-Bereich und filmisch-chemische Kontaminationen sowohl ganzflächig als auch partiell prozesssicher und reproduzierbar. Als Reinigungsmedium kommt flüssiges, nicht-korrosives Kohlendioxid zum Einsatz, das in chemischen Prozessen aus Biomasse entsteht und daher klimaneutral ist.

Die quattroClean wird bereits bei verschiedenen Serienanwendungen eingesetzt, etwa zur Reinigung der Fügestellen vor der Kontaktierung von Batteriezellen oder bei der Herstellung von Wasserstoff-Luftsauerstoff-Brennstoffzellen. Eine Anwendung dabei ist die Reinigung von Bipolarplatten aus Edelstahllegierungen nach der Laserbearbeitung, durch die Schmauchspuren auf den Oberflächen verbleiben, die den Wirkungsgrad beeinträchtigen und deshalb vollständig entfernt werden müssen.

Die Reinigungswirkung des quattroClean-Systems basiert auf dem Design der verschleißfreien Zweistoff-Ringdüse. Durch sie wird das flüssige Kohlendioxid geleitet und entspannt beim Austritt zu feinen CO2-Partikeln. Sie werden durch einen Druckluftmantelstrahl gebündelt und auf Überschallgeschwindigkeit beschleunigt. Beim Auftreffen des gut fokussierbaren Strahls sorgen vier Wirkmechanismen (thermischer, mechanischer, Lösemittel- und Sublimationseffekt) dafür, dass Verunreinigungen zuverlässig entfernt werden. Das kristalline Kohlendioxid sublimiert während der Reinigung vollständig, so dass die Teile direkt dem nächsten Fertigungsschritt zugeführt werden können.

Flexibel in die Fertigung integrierbar

Die Skalierbarkeit und der geringe Platzbedarf des Systems ermöglichen die Integration in fast jeden Bereich einer automatisierten Batteriefertigung.

