Handkurbel und Achsantrieb vereint

Antriebstechnik Dezentraler, produziert nach neuesten Sicherheitsstandards und ausgestattet mit Funktionen zur Herstellung von Kegel- oder Kugelgeometrien sowie von beliebigen Gewindesteigungen.

Von Hand bedienbare Drehmaschinen sind häufig unverzichtbar – beispielsweise bei der Bearbeitung abseits von Massenproduktion und in der Ausbildung. Daher hat DMT (Halle 4, Stand A33) die KD 400 Twin als manuelle Drehmaschine mit verbessertem Handling entwickelt, die zusätzlich auch den aktuellen Normen entspricht. Bei bisherigen konventionellen Drehmaschinen erfolgte die Vorschubbewegung der Längs- und Planachse zentral vom Hauptspindelantrieb aus über Getriebe und Vorgelege nur mechanisch. Bei der neuen Drehmaschine hingegen können die Schlitten mit den Handrädern manuell verfahren werden und die Längs- sowie Planachse erhielt in Ergänzung jeweils einen eigenen Motor. Traditionelle Elemente wie beispielsweise Schaltgetriebe, Vorschubkasten, Zug- und Leitspindel entfallen und ermöglichen so einen ruhigeren und genaueren Lauf.

Beide Achsen können aber nicht nur manuell bewegt, sondern auch im Einzelsatzbetrieb gemeinsam gleichzeitig verfahren und so Radien oder lange Kegel hergestellt werden. Durch die verwendeten Vorschubantriebe und den Einsatz der Steuerung können sämtliche Steigungen und sogar Zollgewinde problemlos per Knopfdruck geschnitten werden.

Zudem sind spezielle Funktionen für den Ausbildungseinsatz integriert.

31. August 2018

