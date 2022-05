HP 3D-Druck-Lösungen auf der Hannover Messe

HP Inc. stellt seine 3D Druck-Lösungen in diesem Jahr auf der Hannover Messe vom 30. Mai bis 2. Juni 2022 aus – und zeigt, wie der 3D Druck Unternehmen dabei unterstützen kann, effiziente und robuste Bauteile zu produzieren. Am Stand B10 des HP Partners Matsuura in Halle 4 unterstreicht HP mit seinen Multi Jet Fusion 4200 und Multi Jet Fusion 5200 Serien wie flexibel sich neue Teile entwickeln und dank 3D Druck herstellen lassen – entsprechende Anwendungsbeispiele sind auf dem Stand ausgestellt.

Die Fachbesucher erhalten auf der Hannover Messe Einblicke, was mit industriellem 3D-Druck mittlerweile möglich ist. Dazu gehören robuste Bauteile, die früher aus einer Reihe von Einzelteilen bestanden und heute als Gesamtwerk gedruckt werden, aber auch personalisierte Produkte in der Losgröße 1. Dabei erfüllen die HP 3D-Drucker das Leitthema der diesjährigen Hannover Messe „Digitalisierung & Nachhaltigkeit“. Die Drucker lassen sich in Industrie 4.0-Szenarien integrieren und als Teil einer digitalisierten Produktionsumgebung einsetzen.

Werkstoffentwicklung im Fokus

Auch hinsichtlich der Nachhaltigkeit punkten die HP Multi Jet Fusion-Modelle. So lässt sich überschüssiges Pulver für weitere Bauteile und Produkte beispielsweise wiederverwenden und der Abfall auf ein Minimum reduzieren. HP entwickelt gemeinsam mit seinen Partnern Pulver und andere Materialien kontinuierlich weiter – und dies jederzeit mit Fokus auf deren Nachhaltigkeit sowie der Möglichkeit zum Recyclen und Wiederverwerten.

„Das Motto der Hannover Messe ‚Let’s Create the Industry of Tomorrow‘ beschreibt die Möglichkeiten, die der industrielle 3D-Druck Unternehmen bietet, perfekt“, so Raffi Beglarian, 3D Print Sales Manager, HP Inc. „Hier spielen Themen wie die Digitalisierung von Produktionsschritten oder eine effiziente und flexible Herstellung von Produkten und Bauteilen eine wichtige Rolle. Eine nachhaltige Produktion rückt aber ebenfalls immer häufiger in den Mittelpunkt. Gemeinsam mit unserem Partner Matsuura zeigen wir, welche Produkte und Bauteile sich mit unseren Lösungen nachhaltiger und effizienter, aber auch personalisierter realisieren lassen.“ (fr)

