Kombinierter Spanfilter

Lehmann-UMT (Halle 8, Stand B59) präsentiert ein platzsparendes Spänemanagementsystem mit integriertem Kompaktfilter und Tank. Der Kratzkettenförderer ist mit einem speziell konstruierten System der Vorabscheidung ausgestattet, Späne zwischen 5 cm und 0,5 mm werden separiert, was den Verbrauch an Filterhilfsmitteln senkt. Der Kompaktfilter ist für Stahl, Aluminium, Guss sowie Edelstahl konzipiert. Das Transportband für das Vlies im Filter ist C-förmig, wird aber um eine Austragsschräge ergänzt und verhindert so ein Rückfallen der Partikel in die Schmutzflüssigkeit.

Durch die spezielle Bauform ist die Filterfläche für die Filtration von Öl und anderen Medien groß. Außerdem bildet sich eine hohe Wassersäule, die den Aufbau eines guten Filterkuchens zur Folge haben soll. Dieser wiederum ermögliche eine Filterfeinheit bis zu 10 µm, abhängig vom verwendeten Vlies. Die Vorteile eines Muldenfilters und eines Schrägbettfilters werden so kombiniert.

Die Anlage ist für einen Durchsatz von 300 l/min ausgelegt und enthält drei Stellplätze für Maschinenversorgungspumpen und einen zusätzlichen Polizeifilter. Ein Kühlsystem für den Kühlschmierstoff kann optional integriert werden.

3. September 2018