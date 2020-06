Laser-Rohrschneiden für breites Anwendungsspektrum

Anzeige

Mit der neuen TruLaser Tube 3000 bietet Trumpf eine Maschine an, die für den Einstieg in die Laser-Rohrbearbeitung ebenso geeignet ist wie als Ergänzung des Maschinenparks. Sie arbeitet auch bei geringer Auslastung wirtschaftlich.

Weil sie sich bereits bei geringer bis mittlerer Auslastung rechnet, eignet sich die TruLaser Tube 3000 fiber gleichermaßen für Betriebe, die in die Technologie einsteigen, als auch für Unternehmen, die ihre Fertigungskapazität ausbauen möchten. Die Laser-Rohrbearbeitungs-Anlage ermöglicht das vielseitige Bearbeiten von Rohren und Profilen und ersetzt konventionelle Bearbeitungsschritte wie Sägen, Bohren oder Fräsen. Zudem deckt die Maschine ein breites Anwendungsspektrum ab. Sie bearbeitet Profile, Rundrohre, Flachstahl und optional auch L- und U-Profile.

Der 2-kW-Festkörperlaser schneidet mit hoher Geschwindigkeit Baustahl, Edelstahl, Aluminium und Buntmetalle wie Kupfer oder Messing. Ein umfangreicher Satz an Schneiddaten ist auf der Maschine bereits hinterlegt. Sie bearbeitet Rohre mit einem Durchmesser von bis zu 152 mm und Profile mit einem Hüllkreis von bis zu 170 mm. Die selbstzentrierende Spanntechnik, die das Rohr während des Prozesses fixiert und positioniert, stellt sich automatisch auf die Abmessungen der Rohre ein, ohne dass der Bediener sie rüsten muss.

Auch weitere wichtige Einstellungen führt die TruLaser Tube 3000 fiber selbstständig aus: Die Funktion AdjustLine passt auf Knopfdruck Schneidparameter an und ermöglicht so, Material mit minderwertiger Qualität prozesssicher zu schneiden. SeamLine Tube identifiziert Schweißnähte und Markierungen auf der Außen- und Innenseite der Rohre. Die Funktion stellt bei Bedarf sicher, dass die Rohre korrekt auf der Maschine ausgerichtet sind und die Schweißnaht sich an der gewünschten Position im Fertigteil befindet. Der geringe Rüstaufwand und der hohe Automatisierungsgrad erleichtern die Bedienung und sorgen dafür, dass die TruLaser Tube 3000 fiber selbst kleine Losgrößen wirtschaftlich bearbeitet.

Sicheres und präzises Teilehandling

Die Maschine schneidet Rohre mit einem Gewicht von bis zu 18,5 kg/m und Materialdicken bis 8 mm. Sie ist mit einer Beladelänge von 6,5 oder 8 m erhältlich. Dank der optionalen Beladeautomatisierung LoadMaster Tube lassen sich auch große Serien wirtschaftlich fertigen. Der Materialpuffer, die sogenannte Bündelmulde, kann bis zu 4 t Rohmaterial speichern, bei einer Länge von 8 m bis zu 5 t.

Der LoadMaster Tube vereinzelt und vermisst die Rohre hauptzeitparallel und übergibt sie anschließend an die Maschine. Um eine optimale Teilequalität sicherzustellen, stützen Stufenrollen die Rohre und führen sie zur Bearbeitungsstation. Mit nur einem Handgriff lassen sie sich auf den jeweiligen Rohrdurchmesser anpassen.

Auch auf der Entladeseite werden lange Rohre von Führungsrollen während des Bearbeitungsprozesses gestützt. Fertigteile schleust die TruLaser Tube 3000 auf eine Ablage aus, von der der Bediener sie in ergonomischer Höhe entnehmen kann. Die Maschine arbeitet währenddessen weiter. Kurze Teile lassen sich direkt in eine Box ausschleusen. Schneidreste separiert die Anlage automatisch von Gutteilen und entsorgt sie in Behälter.

Der Strahlschutz ist so konstruiert, dass der Bediener die Be- und Entladeseite jederzeit gut erreichen kann. So ist es ihm beispielsweise möglich, die Anlage mit einzelnen Rohren einfach zu beladen und so kleinere Aufträge zwischendurch zu bearbeiten. Eine komplette Umhausung ist nicht erforderlich. Ein großes, lasersicheres Sichtfenster ermöglicht es, den Bearbeitungsprozess mitzuverfolgen.

Fit für die Smart Factory

Per App können Anwender Änderungen am Produktionsplan vornehmen oder die Maschine beobachten. Auf diese Weise behält der Bediener die Anlage über den gesamten Bearbeitungsprozess hinweg im Blick. Eine sichere, OPC-UA-basierte Datenschnittstelle ermöglicht das Anbinden der Maschine an ein ERP- oder MES-System oder an eine Cloud-Anwendung. Trumpf-Maschinen-Apps liefern Aussagen zur Programmlaufzeit oder zur Maschinenauslastung.

Beim Einbinden der TruLaser Tube 3000 in eine individuelle Produktionsumgebung unterstützt Trumpf seine Kunden mit Beratungsangeboten. Die TruConnect-Berater legen ein besonderes Augenmerk auf die digitale Vernetzung der Produktion.