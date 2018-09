Maschinen, Software und Services aus einer Hand

Anzeige

Moderne Produktionsmethoden wie die additive Fertigung, die wachsende Bedeutung komplexer Bearbeitungsverfahren sowie steigender internationaler Wettbewerbsdruck geben heute in einigen Industriebranchen den Takt vor. Die Strategie One Concept – One Partner von Lang (Halle 9, Stand A30) bedeutet, das Unternehmen liefert seine eigens entwickelten Maschinen, korrespondierende Software, Schulungen, Services und Steuerungen aus einer Hand. Zudem setzt das Unternehmen auf regionale Lieferantenpartnerschaften. So sollen dem Kunden effektive Prozesse, schnelle Inbetriebnahmen und kurze Produktionszeiten ermöglicht werden. Das Portfolio erstreckt sich über Fräs- und Lasertechnologie, Digitalisier- und Automationssysteme und die unterstützende Software.

Granit dient seit jeher als Basis für den Aufbau der Fräsmaschinen, HSC-Bearbeitungszentren und Lasermaschinen von Lang. Anders als Stahl und Polymerbeton bleibt Granit auch bei Temperaturschwankungen formstabil und dämpft Schwingungen ab. Auch die Kompetenz im Steuerungsbau und in der Fertigung von Automationssystemen hat das Unternehmen ausgebaut. So ist zum Beispiel die eigens entwickelte Steuerungssoftware in die Feinpositioniersysteme des Unternehmens integriert.

Oftmals beginnt bereits mit der ersten Beratung bei Lang eine Handlungskette. Diese erstreckt sich von der Erstellung von Mustern, Arbeitsproben und Produktionstests bis hin zur individuellen Anpassung von Maschinenkomponenten. Lang legt dabei den Fokus sowohl auf technisch ausgereifte Lösungen als auch den Service. Das gilt für alle Maschinen sowie die Anwendung der Positioniersteuer-ungen im Maschinen- und Anlagenbau, der Laborautomation oder der Mikroskopie. Das Ziel sei nach Aussage des Herstellers dabei immer, Stillstandzeiten zu vermeiden oder so kurz wie möglich zu halten. Daher sind Online-Support und Vor-Ort-Service gewährleistet.

6. September 2018

