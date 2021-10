Meusburger baut sein Normalien-Portfolio für Stanzwerkzeuge stetig aus.

Ein Highlight des Messestands von Meusburger (Halle 6, Stand 6111) ist der spezielle Bereich für Konstrukteure, wo die Besucher in die Funktionen und Bereiche der Online-Welt des Normalien-Spezialisten eingeführt werden. Es besteht die Möglichkeit einen Einblick in die Assistenten und Konfiguratoren für Stanzgestelle zu erhalten, die die Zusammenstellung von zueinander passenden Platten und die Berechnung der dazugehörigen Einbauteile mit anschließendem CAD-Export ermöglichen. Immer mehr Kunden entdecken die Vorteile von kurzfristig lieferbaren Normgestellen im Gegensatz zu individuellen Einzelanfertigungen. Eine logische Entwicklung, da mit der voranschreitenden Globalisierung immer kürzere Projektdurchlaufzeiten und Effizienzsteigerungen erforderlich sind, um am internationalen Markt zu bestehen. Durch den Einsatz der hochwertigen Normalien ergäben sich erhebliche Kosteneinsparungspotenziale. Das Produktportfolio für den Stanzwerkzeugbau wird deshalb stetig erweitert.

