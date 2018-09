Revolver automatisch umrüsten

Anzeige

Mit Robofix bietet Sauter eine vollautomatische Schnittstelle für angetriebene und statische Werkzeuge in CNC-Drehmaschinen. Das intelligente Schnellwechselsystem löst nicht mehr benötigtes Tooling und spannt neues automatisch.

In vielen Drehzentren kommen Werkzeugrevolver mit angetriebenen Werkzeugen zum Einsatz. Doch die Fertigung präziser Teile in großen Serien fordert ihren Tribut: Die Werkzeugschneiden verschleißen schnell und müssen in kurzen Abständen ausgewechselt werden. Der Werkzeugwechsel wurde bislang manuell vorgenommen – die Maschinen standen dabei lange still. Robofix von Sauter (Halle 4, Stand C53) soll eine Reduktion von Stillstandszeiten sowie eine mannarme Rüstung ermöglichen. Der Direktantrieb löst das Werkzeug über das Schnellwechselsystem automatisch, sodass es leicht von einem Roboter ausgetauscht werden kann. Auch ohne Roboter sind zur Rüstung des Werkzeugrevolvers nur wenige einfache Handgriffe erforderlich. Darüber hinaus erhöht der Robofix das Zeitspanvolumen. Die Tools werden mit einer Kraft von 50 kN verspannt, somit lassen sich auch zähe Materialien bearbeiten.

Neben Robofix stellt der Hersteller die angetriebenen Werkzeuge Torque Tools und Speed Tools vor. Mit einer erhöhten Momentenübertragung von 85 Nm sind die Torque Tools besonders für Fräs- und Bohrarbeiten mit zähen Materialien geeignet. Bei den Speed Tools zählt hingegen die Drehzahl: Das Spezialwerkzeug wird in Werkzeugrevolvern mit Speed Drive-Antrieb mit bis zu 14.000 min-1 angetrieben.

