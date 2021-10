Profilieranlage: Rüsten mit Bedienerführung und codierten Werkzeugen

Die Produktivität von Profilieranlagen steht bei Profilmetall (Halle 3, Stand 3105-1) im Mittelpunkt. Vorausschauende Wartung und die Simulation des Umformprozesses und der Werkzeuge sorgen für effizientere Abläufe. Prozesssicheres Rüsten und ein schneller Produktionsstart gelingen mit einer neuen Bedienerführung und codierten Werkzeugsystemen.

Profilmetall entwickelt und fertigt modulare Profilieranlagen mit zahlreichen Adaptionen, darunter ein Modul mit integriertem Faserlaser zum Einsatz auf allen gängigen Profilieranlagen. Hochpräzise Rollformwerkzeuge, Stanzwerkzeuge sowie Ablängsysteme gehören zum Portfolio.

Einen schnellen Produktionsstart und prozesssicheres Rüsten ermöglicht das System aus codierten Werkzeugen und Bedienerführung. Vor allem beim Rollformen von Profilen mit vielen Varianten wird so ein Vertauschen von Werkzeugen vermieden und der Rüstvorgang vereinfacht. Mit RFID-Chips codierte Werkzeugsysteme erlauben es, die für den jeweiligen Rollensatz hinterlegten Daten für eine Bedienerführung beim Rüsten zu nutzen. Dabei leitet die Steuerung den Anlagenführer durch einen interaktiven Dialog und zeigt ihm, wie und wo die richtigen Werkzeuge an der Anlage zu positionieren sind.

Ortsunabhängig und browserbasiert

Zur mobilen Überwachung und Steuerung der Produktionsprozesse entwickelt der Rollformspezialist momentan eine Software-Lösung. Damit können Zustands- und Verbrauchsdaten via Internet über jedes browserfähige Endgerät analysiert und beeinflusst werden.

Predictive Maintenance

Das Unternehmen verstärkt außerdem die kontinuierliche und vorausschauende Wartung von Profilieranlagen und den technischen Support einschließlich Ferndiagnose und Remote-Fehlerbehebung.

Faserlaser fertigt und schweißt Profile inline bei hoher Geschwindigkeit

Für das neue Faserlasermodul wurde eine entsprechend den Laserschutzregeln zertifizierte kompakte Laserkabine entwickelt. Die Laserleistung von bis zu 12 kW wird so sicher nutzbar. Das in sich geschlossene System kann in unterschiedlichen Positionen in den Rollformprozess eingebracht werden.

Kontakt:

Profilmetall GmbH

Wagnerstr. 1

72145 Hirrlingen

Tel.: +49 7478 9293–0,

marketing@profilmetall.de

www.profilmetall.de