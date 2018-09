Stechen in beengten Räumen

Anzeige

Für den Einsatz auf Langdrehmaschinen und zum Ein- und Abstechen auf kleineren Drehmaschinen präsentiert Paul Horn das neue System 32T.

Werkzeughersteller Horn (Halle 1, Stand J18) folgt mit dem System 32T den Wünschen seiner Kunden, welche nach einem Dreischneider-System für Langdrehmaschinen sowie für kleinere Maschinen speziell bei beengten Platzverhältnissen gefragt haben. Durch die präzisionsgesinterte Plattenauflage und die zentrale Klemmschraube bietet das Werkzeugsystem eine hohe Wechselgenauigkeit der Schneidplatte und einen direkten Anzug in den Plattensitz des Werkzeugträgers. Zudem sind keine Spannelemente notwendig, die den Spanfluss negativ beinträchtigen könnten. Der Schraubenkopf der Spannschraube erzeugt keine Störkontur, was das Einstechen an einem Bund sowie das Abstechen direkt an der Spindel ermöglicht. Die Stechplatte ist als neutrale Platte sowohl links als auch rechts einsetzbar.

Die maximale Stechtiefe des Systems beträgt 4 mm, bei einer Stechbreite von 2 oder 2,5 mm. Für Einstechoperationen sind die Platten mit gerader Schneide sowie mit Vollradius verfügbar. Zum Abstechen bietet der Hersteller die Platte mit einer 15°-Abstechschräge an. Der Werkzeugträger ist in 10 mm × 10 mm und 12 mm × 12 mm, ausgelegt. Beide Versionen sind mit einer inneren Kühlmittelzufuhr ausgestattet und in linker als auch rechter Ausführung erhältlich.

3. September 2018