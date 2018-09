Vielseitigkeit auf zwölf Achsen

Anzeige

Die Hommel-Gruppe zeigt 19 Maschinen und maßgeschneiderte Fertigungslösungen sowie Dienstleistungen für eine digitalisierte Produktion.

Hommel CNC Technik (Halle 4, Stand B11) präsentiert die vernetzten und automatisierten Okuma Maschinen mit Schwerpunkt Komplettbearbeitung von hochkomplexen Werkstücken: Die Multus U3000 1SW 1500 zeichnet ihre schwere Fahrständerbauweise für die flexible 6-Seiten-Komplettbearbeitung aus. Mit der horizontalen 4-Achsen-Drehmaschine LU3000 EX M 2SC 1000 mit RoboJob-Automation sollen die Bearbeitungszeiten durch die 4-Achsen-Synchron- und Simultanbearbeitung mit oberem und unterem Werkzeugrevolver gesenkt werden können. Das vertikale 3-Achsen-Bearbeitungszentrum Genos M560-V-e in Paketvariante bietet eine 15.000er-Spindel (199 Nm) und einen 1300 mm × 560 mm großen Tisch. Das vertikale 5-Achsen-Bearbeitungszentrum Genos M460-5AX mit 400 mm Tischdurchmesser soll mit umfangreicher Paketausstattung für höchste Ansprüche an Stabilität und Präzision punkten. Die Innenrundschleifmaschine GI-20NII mit zwei Schleifspindeln bietet eine hohe Steifigkeit durch hydrostatischen Führungen.

Dreh-Fräs-Zentren mit bis zu zwölf Achsen

Der japanische Werkzeugmaschinenhersteller Nakamura-Tome entwickelt Dreh-Fräs-Zentren mit bis zu zwölf Achsen für die Komplettbearbeitung aufwändiger Werkstücke. Zu den meistverkauften Baureihen zählt die WT-Reihe, in der Nakamura vier Maschinenmodelle anbietet: Das kleinste WT-100 verfügt als kleinste Variante über einen Stangendurchlass von 42 mm und ist mit einem 7,1-kW-Fräsantrieb mit einem Drehmoment von 16 Nm und einer maximalen Spindeldrehzahl von 6000 min-1 ausgestattet. Beim größten Modell WT-300 steht ein Stangendurchlass von 100 mm sowie ein 5,5-kW-Fräsantrieb mit 39 Nm und 3600 min-1 zur Verfügung. Natürlich können mit diesen Dreh-Fräs-Zentren ebenfalls Futterteile bearbeitet werden. So können beispielsweise mit der WT-300 Werkstücke bis zu einem maximalen Durchmesser von 230 mm und einer Länge von 850 mm bearbeitet werden.

Ausgestattet mit zwei Revolvern, zwei Arbeitsspindeln und bis zu acht Achsen lassen sich mit diesen Dreh-Fräs-Zentren Bohrungen, Gewinde, Anfräsungen und Fräskonturen setzen und somit komplexe Werkstücke in einer Aufspannung fertigen. Die zwei eingesetzten Revolver bieten 48 Stationen für die Aufnahme von bis zu 80 Drehwerkzeugen sowie 24 Stationen für rotierende Werkzeuge und können entweder einzeln oder zusammen drehen, bohren und fräsen. Somit können bis zu zwei Zerspanungswerkzeuge gleichzeitig eingesetzt werden. Ein Fräsantrieb mit bis zu 39 Nm Drehmoment bei 5,5 kW beschleunigt das eingesetzte Werkzeug auf bis zu 3600 min-1. Flachführungen in allen Achsen sollen für eine schwingungsfreie Zerspanung sorgen.

Als Steuerungseinheit bieten die Dreh-Fräs-Zentren der WT-Baureihe die Fanuc-Steuerung 31i-B mit einem optional erhältlichen intelligenten Handrad für das manuelle gleichzeitige Verfahren aller Achsen. Die Modelle WT-250II und WT-300 bieten zusätzlich die Möglichkeit des Abwälzfräsens bis Modul 2,0. Bei der Fertigung von Gerad- und Keilwellen-Verzahnungen bieten die Maschinen Toleranzklassen ab IT-8.

Außerdem präsentiert Hommel die beiden Zyklendrehmaschinen FCL-2160H und FCL-2580H von Chevalier. Sie eigenen sich vor allem zur Bearbeitung von Sonderteilen, Einzelteilen, Kleinserien und für die Ausbildung der CNC-Zerspanungsspezialisten von morgen. Die Kombination mit Automatisierungskomponenten, wie Werkzeugwechsler und angetriebenen Werkzeugen, sollen diese Maschine zu echten Allroundern machen.

3. September 2018

