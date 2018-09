Vier simultane Achsen

Anzeige

Das 5-Achsen-Bearbeitungszentrum D2–5AX von Hwacheon (Halle 6, Stand A53) ist vor allem für den Einsatz in Werkstatt, Ausbildung und Labor sowie im Werkzeug-, Vorrichtungs- und Formenbau konzipiert. Die Maschine bringt ein 10 t schweres Bett, Spindeln mit Öl-Luft-Schmierung sowie Beschleunigungswerte von 0,7 g mit. Von den fünf Achsen können standardmäßig vier – otional fünf – simultan gesteuert werden. Die in Gantry-Bauweise ausgeführte Maschine ist mit einem 600er-Rundtisch, einer adaptiven Vorschubanpassung, einer Überlastkontrolle bei Werkzeugbruch und Kollision sowie einer Kompensation von Achs-Versatz mittels Kalibrierkugel und Messtaster ausgerüstet. Ein weiteres 5-Achsen-Bearbeitungszentrum wird auf dem Stand des PTW der TU Darmstadt (Halle 10, Stand E51) gezeigt: In einer Sonderschau zu Trends in der Metallbearbeitung demonstriert man eine Spiralverzahnung nach Gleason im Werkstoff 30CrNiMo8V auf dem Bearbeitungszentrum M3-5AX mit 700 mm Rundtisch, lineargeführter 5-Achsen-Simultan-Bearbeitung sowie Zwillingsantriebe in der A- und Y-Achse.

5. September 2018

