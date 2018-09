Vom Metallspan zum Brikett

Anzeige

Maschinenbau Die Entsorgung großer Mengen Metallspäne kann zu einem profitablen Geschäft werden. Wie das geht, zeigt die RufGmbH am Beispiel einer Brikettierpresse

Metallspäne können in gepresster Form ihren Wert noch steigern. Gleichzeitig haben sie deutlich weniger Volumen als lose Späne, was die Handhabung vereinfacht. Zwei gewichtige Gründe, warum sich die Investition in eine Brikettierpresse nach Aussage von Ruf Maschinenbau (Halle 8, Stand C58) oftmals schnell lohnt. Alle Maschinen des Herstellers sollen sich durch Zuverlässigkeit und einfache Bedienbarkeit auszeichnen. Dem jeweiligen Bedarf angepasst, werden sie in zahlreichen Leistungsklassen hergestellt und lassen sich in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten konfigurieren.

Auf der AMB zeigt der bayerische Maschinenbauer eine Ruf 5,5/1600/80. Sie verfügt über einen 5,5 kW starken Hydraulikmotor und erzeugt damit pro Minute bis zu fünf zylindrische Briketts mit einem Durchmesser von 80 mm. So lasse sich nach Angaben des Herstellers beispielsweise bei Aluminium ein Durchsatz von bis zu 211 kg/h erreichen. Der maximale Pressdruck beträgt 300 bar, wodurch ein spezifischer Pressdruck bis zu 1549 kg/cm² erreicht wird. Die Maße der ausgestellten Presse betragen 1300 mm × 1500 mm × 1900 mm. Die kleinste Maschine vom Typ RAP schafft mit 4 kW Motorleistung einen Durchsatz von 20 bis 150 kg/h. Die mit 90 kW größte Anlage erreicht bis zu 2000 kg/h mit Aluminiumspänen, für andere Werkstoffe können auch 5000 kg/h erreicht werden.

