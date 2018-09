Zukunftsweisendes Service-Angebot

Anzeige

Präzisionswerkzeuge Seco Tools ermöglicht es Anwendern, maßgeschneidertefür individuelle Fertigungsanforderungen zu kreieren oder bestehende Katalogprodukte nach ihren Wünschen anzupassen.

Um dem zunehmenden Bedarf an individuellen Lösungen zu begegnen, bietet Seco Tools (Halle 3, Stand C11) den neuen Service My Tools an. Der Dienst erlaubt es Kunden, in Zusammenarbeit mit den Fachleuten von Seco, ein eigenes Werkzeug zu entwickeln, das exakt an den individuellen Bedarf angepasst ist. Der Einsatz eines passgenauen Systems birgt enorme Potenziale zur Kostenreduktion. So lässt sich die Produktivität deutlich steigern, indem beispielsweise die Zahl der Aufspannungen verringert oder die Bearbeitungsgeschwindigkeit erhöht werden kann.

Bei My Tools prüfen die Experten von Seco gemeinsam mit dem Kunden die Fertigungsbedingungen und das konkrete Einsatzgebiet der gewünschten Individuallösung vor Ort und besprechen die Anforderungen und Optionen. Dafür gibt der Hersteller eine Erfolgsgarantie und begleitet den Kunden von der Planung bis zur erfolgreichen Inbetriebnahme des Werkzeugs.

Mit der Web-Anwendung Custom Design dagegen lassen sich Produkte aus dem Standardprogramm von Seco Tools mit nur wenigen Klicks nach eigenem Bedarf modifizieren. Ist das Wunschwerkzeug generiert, können Nutzer auf direktem Weg einen Kostenvoranschlag anfordern und die Bestellung in Auftrag geben.

