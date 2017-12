Zuverlässig, wirtschaftlich und BAFA-fähig

Anzeige

Mit den Airmaster Schraubenkompressoren der Baureihen Professional, Plus und Variable Speed erweitert Schneider sein stationäres Produktportfolio um insgesamt 76 neue Produkte in den Leistungsklassen 4,0 bis 22,0 kW. Alle Kompressoren überzeugen durch einen enorm hohen Volumenstrom und das mit einer niedrigen Geräuschentwicklung. Einige Schrauben der Baureihen AirMaster Plus und Variable Speed erfüllen aufgrund ihrer hohen Effizienz und ihrer Wirtschaftlichkeit alle Kriterien zur Förderung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Die Modelle der Professional Linie werden sie mit langlebigen Keilriemen angetrieben. Trotz ihrer hohen Leistungsfähigkeit laufen sie durch spezielle Dämmung geräuscharm. Je nach Anforderung können die Schrauben der Professional Linie bis 15,0 kW individuell zusammengestellt werden. Nach dem Baukastenprinzip lassen sich die Kompressoren teilweise mit Trockner, Behälter oder mit beidem Zusatzoptionen ausstatten.

1. Dezember 2017