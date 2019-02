Zwei Einzelspindler in einer Maschine

Anzeige

Anger Machining packt die Flexibilität von zwei Einzelspindel-Maschinen in ein einzelnes Bearbeitungszentrum. In den Meteor TS 630V arbeiten zwei einzeln ansteuerbare Spindeln. Das bedeutet, dass gleichzeitig zwei verschiedene Bauteile bearbeitet oder zwei unterschiedliche Bearbeitungsschritte (OP10 und OP20) durchgeführt werden können. Die beiden Spindeln sind jeweils in 4- oder 5-achsiger Ausführung erhältlich, können jeweils bis zu 60 Werkzeuge aufnehmen und ihren Abstand zueinander von 545 mm auf 1805 mm verändern. So können Bauteile mit einer Dimension bis zu 800 mm × 2175 mm bearbeitet werden. Außerdem ist es möglich, große Bauteile gleichzeitig von beiden Spindeln bearbeiten zu lassen. Zudem kann die Maschine optional mit einem Palettenwechsler ausgerüstet werden. Entwickelt wurde das System für Aluminiumbauteile zusammen mit der französischen Konzernschwester PCI Scemm. Die Entwicklungszusammenarbeit ist erklärtes Ziel des Mutterkonzerns Tongtai.

11. Februar 2019

