Gimatic erweitert seine Serie um einen Anschraubflansch

Anzeige

Die AGG21-BF besitzt einen Anschraubflansch, der in Form und Lage zur eingelassenen Buchse präzise toleriert ist. Die Serie dient zum exakten Andocken und Positionieren von Robotern oder linearen Handling-Systemen

Da beim Einlegen von Pins in diverse Kleinteile bisher ein hoher Aufwand an Justage und Voreinstellung erforderlich war, hat Gimatic seine AGG-Serie an Kopplungsgreifern um eine Variante erweitert: Mit dem AGG21-BF lassen sich sehr genaue Einlegearbeiten einfacher durchführen. Die Montage ist reproduzierbar immer gleich. Von dieser Nullposition kann der Greifer präzise aufbauen, was etwa beim Einlegen von Pins für Stecker, Düsen oder anderen Kleinteilen vorteilhaft ist.

Es gibt drei Arten an Kopplungsgreifern: Beim AGG21-B und beim AGG30-B handelt es sich um doppeltwirkende Ausführungen mit Sicherheitsfeder, durch die der Greifer auch bei Luftausfall gekoppelt bleibt. Der einfach wirkende Kopplungsgreifer AGG19-B besitzt einer Rückführungsfeder.

Einsatz finden die Greifer in der Kunststoffspritzguss-Industrie und im Handling. Zudem eignet sich dieses leicht montierbare System hervorragend als Nullpunktspannsystem in der Montagetechnik – zum Beispiel beim Handling von Werkstückträgern. Gegenüber klassischen Nullpunktspannsystemen haben sie einen attraktiven Preis.

17. März 2018