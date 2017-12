Hoher Schutz bei optimaler Beweglichkeit

Anzeige

Die Berufskleidungslinie Dynamic von Mewa gibt es auch mit Mehrfachschutz. Die Kollektion Dynamic Allround ist als Hitze-, Chemikalien- und Störlichtbogenschutz-Ausführung plus Schutz vor statischer Aufladung erhältlich.

Basierend auf der Linie Mewa Dynamic – Berufskleidung, die jede Bewegung mitmacht – entstand eine bequeme, funktionale PSA-Variante. Dynamic Allround schützt vor den thermischen Gefahren eines Lichtbogens (Klasse 1) und vor statischer Aufladung. Je nach Risiko und Anforderung gibt es weitere Varianten der Hitze- und Flammschutzkleidung: plus Chemikalienschutz, plus Störlichtbogenschutz Klasse 2 oder plus Chemikalien- und Störlichtbogenschutz.

Die Kleidung mit Hitze-, Flamm- und Schweißerschutz ist zertifiziert nach EN ISO 11611 A1, Klasse 1 und EN ISO 11612 A1, B1, C1, D1, E3, F1 – Schutz bei Flammen, Hitze und Schweißarbeiten; EN 1149-5 Elektrostatische Eigenschaften Antistatik und EN 61482-1-2, Klasse 1 – Schutzkleidung gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens.

Für die bleibende Schutzfunktion sorgt der Servicekreislauf des Textildienstleisters: Die Kleidung wird abgeholt, gewaschen und sauber wieder angeliefert. Nach jeder Wäsche wird sie professionell gewartet und überprüft, ob sie noch den Normen genügt, nach denen sie zertifiziert wurde. Andernfalls wird sie repariert oder ersetzt.

6. Dezember 2017