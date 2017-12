Hyster hat 48-t-Stapler mit Li-Ion-Batterie entwickelt

Anzeige

Hyster hat einen emissionsfreien Voll-Containerstapler mit Elektroantrieb (Li-Ion-Batterie) und einer Tragfähigkeit von 48 t entwickelt. Der Großstapler mit Lithium-Ionen-Batterie befindet sich derzeit in der Prüfanlage in Weeze. In Kürze beginnt die Testphase für die Umstellung auf Elektrobetrieb. Ziel ist es, ähnliche Leistungsdaten wie bei dieselbetriebenen Containerstaplern zu erreichen. Am Ende will der Hersteller den Stapler mit drei verschiedenen Antriebsoptionen anbieten – unter anderem mit einer Kombination aus kleiner oder mittlerer Batterie und einer Nuvera-Brennstoffzelle. Um optimale Gesamtbetriebskosten zu erzielen, muss der Antrieb entsprechend den Anforderungen ausgewählt werden. In großen Elektro-Containerstaplern werden sich Li-Ion-Akkus nicht als einzige Energiequelle durchsetzen. Ohne Auflademöglichkeit während der Schicht reicht die Batteriekapazität derzeit für anspruchsvolle Anwendungen nicht aus. Benötigt man einen kontinuierlichen Betrieb, kommt die Brennstoffzelle ins Spiel.

5. Dezember 2017