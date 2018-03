Kein Risiko von Stromschlägen

Anzeige

Mit dem T6-Elektrotester von Fluke lassen sich Messungen in engen Anschlusskästen, Leitungen mit unzugänglichen Anschlüssen ganz ohne die Verwendung von Messleitungen durchführen und kontaktlos am freiliegenden Leiter messen. Die Elektrotester T6-600 und T6-1000 mit Fieldsense-Technologie messen die Spannung auf die gleiche Weise wie den Strom, ohne dass Messleitungen mit spannungsführenden Teilen kontaktiert werden müssen. Das vermindert das Risiko von Stromschlag und Lichtbogen. Man führt einfach den Leiter in die Gabelöffnung und kann den Spannungswert messen (bis 1000 VAC). Da keine Berührungsschutz-Abdeckungen und Leitungsanschlüsse entfernt werden müssen, erfolgt das Messen schneller. Die Gabelöffnung beträgt 17,8 mm, gemessen werden Leitungen bis 120 mm² bis zu 200 A.

25. März 2018