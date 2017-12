Lager, die auf kleinstem Raum funktionieren

Anzeige

In Branchen mit hochpräzisen Bewegungsabläufen braucht es Lagerlösungen, die auf kleinstem Raum funktionieren. Für solche spezielle technische Herausforderungen entwickelt Knapp passgenaue anwendungsspezifische Miniaturwälzlagerlösungen. Zum Einsatz kommen diese hochpräzisen Kleinstlager im Drohnenbau, der Messtechnik, der Elektrotechnik, dem Elektromotorenbau, der Mikroelektronik sowie in der Medizintechnik. Die kleinen, aber feinen Details lassen sich oft nur mit der Lupe entdecken: Der innere Aufbau der Miniaturlager, wie etwa die Laufbahnen, die Wälzkörper und die Lagerluft, wird zusammen mit dem Kunden an die spezifische Einsatzanforderung angepasst. Auch hinsichtlich Befettung, Material, Abmessung und Geometrie sowie Abdichtungen entscheidet letztlich die Einsatzumgebung über die anzuwendenden Optionen.

4. Dezember 2017