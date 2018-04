Leichtbau auf der Industrial Supply

Anzeige

Automobilindustrie Nicht nur in derist Gewichtsreduzierung eine der wichtigsten Anforderungen. Wer sich über Leichtbau informieren möchte, für den ist Halle 5 der zentrale Anlaufpunkt.

Leichtbau ist ein Querschnittsthema, daher zeigen Aussteller in allen Bereichen der Hannover Messe dafür passende Lösungen. Das Zentrum bildet jedoch die Industrial Supply mit der Integrated Lightweight Plaza. Diese bietet einen Marktplatz für Aussteller von material-, verfahrens- und branchenübergreifenden Leichtbaulösungen samt Speakers Corner und zentraler Präsentationsfläche.

Auf der Plaza in Halle 5 geht es um die gesamte Prozesskette – von Anlagenbau und Fertigungsautomation über Design und Material, Funktionsintegration, Modellierung und Simulation sowie Verwertungstechnologien bis hin zu Mess-, Test- und Prüftechnik. 14 bundesweit tätige Verbände und Institutionen aus dem Leichtbau unterstützen die Integrated Lightweight Plaza – darunter Composites Germany, die Fraunhofer-Allianz Leichtbau oder auch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.

„Um alle Leichtbaupotenziale nachhaltig zu erschließen, setzt intelligenter Leichtbau auf eine Betrachtung des gesamten Produktentwicklungsprozesses und eine symbiotische Vernetzung aller hierfür erforderlichen Kompetenzen“, erläutert Professor Andreas Büter, Geschäftsführer der Fraunhofer Allianz Leichtbau. Oft beschränke sich die Betrachtung des Leichtbaus jedoch auf Einzelaspekte. „Eine werkstoffgerechte intelligente Leichtbaukonstruktion setzt im Konstruktions- und Auslegungsprozess experimentell verifizierte Materialdaten voraus und berücksichtigt neben Recyclingaspekten auch Fertigungs- und Montageanforderungen“, so Büter. Weiterführende Funktionen könnten je nach Bauweise in einem Bauteil so integriert werden, dass der Montageaufwand und die damit verbundenen Massen eingespart werden können.

Leichtbau BW mit 16 Ausstellern

Neben der Lightweigth Plaza gibt es auch die Möglichkeit, sich an den Ständen der Aussteller in Halle 5 über Leichtbau zu informieren. Dazu zählt etwa Leichtbau BW, die Landesagentur Baden-Württembergs zu dem Thema. Auf der Industrial Supply präsentiert sich Leichtbau BW mit 16 Mitausstellern.

„Wer wirtschaftliche wie ökologische Ziele vereinbaren und dabei mit der Digitalisierung Schritt halten will, kommt an Leichtbau nicht vorbei“, sagt Wolfgang Seeliger, Geschäftsführer von Leichtbau BW. „Unsere Unternehmen zeigen die gesamte Wertschöpfungskette des intelligenten Leichtbaus von Forschung und Entwicklung über Konstruktion und Simulation bis hin zu Fertigung und Produktion.“

6. April 2018