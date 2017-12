LKWs bleiben in Position

Anzeige

Mit dem Radblockiersystem MWB von Hörmann werden LKWs an der Verladerampe gesichert. Dazu wird ein Wagen mit Verriegelungsarm an die richtige Position am Hinterrad gefahren und danach ein Stützfuß vor den Reifen gebracht.

Das Radblockiersystem MWB sorgt dafür, dass ein LKW seine sichere Andock-Position nicht verlässt. Zu den Basiskomponenten gehört eine 5 m lange Radführung, auf der ein Wagen mit einem drehbaren Verriegelungsarm an eine beliebige Position gefahren werden kann.

Nachdem der LKW an die Verladestation angedockt hat, führt der Fahrer mit einem Bedienbügel den Verriegelungsarm zum Hinterrad. Mit einer Drehung um 90° wird ein ausklappbarer Stützfuß vor den Reifen in die Arbeitsposition gebracht, sodass der fest verankerte Verriegelungsarm ein Wegrollen verhindert. Dies ist bei jeder Reifenposition möglich. Nach der Verladung wird ein Entriegelungspedal betätigt und der Verriegelungsarm zurückgeführt.

Auf Wunsch kann das Radblockiersystem um eine elektronische Steuerung erweitert werden. Dann informieren eine Kontrollleuchte auf dem Schlitten und eine Außen-Ampel über den Status. Die Sensorik erkennt die Radposition sowie die Stellung des Verriegelungsarms. Erst wenn die Andockposition gesichert ist, wird das Tor zum Öffnen freigegeben. Das Entriegelungspedal wird erst wieder freigegeben, wenn das Tor geschlossen ist.

8. Dezember 2017