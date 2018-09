Optimierte Klemmung

Anzeige

Bei der Zweiachs-Schwenkeinrichtung ZASD 400 setzt Peiseler (Halle 10, Stand C93) eine leistungsfähigere Klemmung in der fünften Achse ein. Sie bietet aus Federkraft ein volles Haltemoment von 3000 Nm und ermöglicht mit Reaktionszeiten von 10 ms ein Höchstmaß an Sicherheit für Mensch und Maschine. Wer sich nicht für die reine Fräsvariante entscheidet, die für schwerste Zerspanung geeignet ist, kann mit der Highspeed-Version auch Drehbearbeitungen durchführen. Zudem hat der Hersteller seine ATC-Baureihe ergänzt: weitere Motor- und Steuerungstypen, wahlweise in axialer Richtung direkt auf den Antrieb montiert oder an eine dynamische Regelung über Kupplung angebunden. Dazu tragen die für die Geräte 125, 160 und 250 erhältlichen Pinolen-Gegenlager bei, die bei horizontalen Achsen lange Werkstücke abstützen.

4. September 2018