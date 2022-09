Produktionslogistik versorgt die Montage auf einem konstant hohen Niveau mit Material

Für einen reibungslosen und effizienten Fertigungsprozess muss an den Arbeitsplätzen immer ausreichend Material verfügbar sein. Dazu gehören auch alle nötigen Informationen, wie mit den Bauteilen verfahren werden soll. Die Lieferkette in der Produktion muss dabei sicher, flexibel und transparent sein. Das ist angesichts immer neuer Teilevarianten und komplexer werdenden Fertigungsprozessen nicht einfach zu erreichen. Dazu braucht man eine Produktionslogistik, die die Montage auf einem gleichbleibend hohen Niveau optimal mit Material versorgt. Diese Produktionslogistik muss dabei durch eine Softwareplattform unterstützt werden, mit denen die Mitarbeiter die gestellten Anforderungen bearbeiten können. Mit dem Elam-System zeigt Armbuster (Halle 1, Stand 1714) eine Softwareplattform, die diesen Anforderungen genügt und die an allen stationären und mobilen Arbeitsplätzen bereitgestellt werden kann. Die Lösung kann alle Bereiche der Produktion miteinander verbinden. So lassen sich mit der Technik der Wareneingang mit dem Lager, die Kommissionierung mit der Montage und das Prüffeld mit dem Versand zusammenbringen. Dabei entsteht eine Plattform als eigenes Ökosystem mit allen Brückenbildungen und Anbindungsmöglichkeiten, die im Unternehmen gebraucht werden.

Kontakt:

Armbruster Engineering GmbH & Co. KG

Neidenburger Straße 28

28207 Bremen

Tel. +49 421 20248–26

www.armbruster.de