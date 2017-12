Pressanwendung einfach und günstig realisieren

Anzeige

Pressen in der Elektronik- und Kleinteilefertigung sind oft überdimensioniert. Genau hier setzt der Servopressen-Bausatz YJKP von Festo an: Mit der vorkonfigurierten Systemlösung sollen sich elektrische Pressanwendungen mit bis zu 17 kN einfach und günstig realisieren lassen– etwa das Einpressen von Platinen in Gehäuse, das Versiegeln von Modulgehäusen oder das Einpressen und Testen von Dichtungen. Die Lösung besteht aus einer modularen Bediensoftware und aufeinander abgestimmten Standardkomponenten von Festo: dem elektrischen Spindelantrieb ESBF, dem Motor EMMS-AS, dem Motor-Controller CMMP-AS, der Steuerung CECC-X und einem Kraftsensor. Maschinen- und Anlagenbauer der Elektronik und der Kleinteilefertigung integrieren diese Systemlösung schnell und einfach in ihre Pressanwendungen. Entscheiden können Anwender über einen Kraftbereich von 0,8 bis 17 kN, über eine Hublänge von 100 bis 400 mm, einen axialen oder parallelen Motoranbau oder über einen Singleturn- oder Multiturn-Encoder.

4. Dezember 2017