3D-Metalldrucker beherrscht Laserauftragschweißen mit Draht und Pulver

Der 3D-Metalldrucker AM Cube der Chiron Group überzeugt mit seiner patentierten Technologie zum Laserauftragschweißen mit Draht und Pulver. Mittlerweile hat sich der AM Cube im industriellen Einsatz bewährt und verfügt über eine Vielzahl zusätzlicher Optionen. Neu ist die umfassende Dokumentation der Prozessdaten mit Dataline AM und das Erfassen des Schweißvorgangs in Echtzeit mit Visioline AM.

Das Laserauftragschweißen mit dem AM Cube eignet sich für unterschiedlichste Verfahren und Branchen: vom Maschinen- und Werkzeugbau über die Energieerzeugung bis hin zur Luftfahrt. Dem Hersteller ist es gelungen, mit nur einer Anlage zwei Verfahren – Laserauftragschweißen mit Draht und Pulver – umfassend zu bedienen. Zentraler Vorteil ist der vollautomatische Wechsel des Auftragskopfes im laufenden Prozess – insgesamt besitzt die Anlage bis zu drei Auftragsköpfe.

Aufgebaut wie eine klassische Werkzeugmaschine

Der 3D-Metalldrucker ist eine zukunftsfeste Kombilösung für die additive Fertigung, aufgebaut wie eine klassische Werkzeugmaschine mit kartesischem Koordinatensystem. Die Technik des Laserauftragschweißens eignet sich insbesondere für kleine Stückzahlen sowie große Bauteile mit langen Beschaffungszeiten und hohen Materialpreisen. Mit wenig Aufwand von vier- auf fünfachsige Bearbeitung umzurüsten, erzielt der AM Cube hohe Auftragsvolumen und gleichzeitig eine exzellente Oberflächenqualität. Dank umfassender Sicherheits- und Schutzeinrichtungen ist auch ein komplett mannloser Betrieb möglich.

Prozessmonitoring mit Dataline AM und Visioline AM

Um den Vorgang des Laserauftragschweißens gezielt analysieren und optimieren zu können, sind zwei neue digitale Systeme für den AM Cube verfügbar. Via Dataline AM lassen sich alle relevanten Prozessdaten kontinuierlich live darstellen, aufzeichnen und dokumentieren. Produkt- und Prozessqualität können sicher beurteilt werden. Visioline AM visualisiert und speichert Videodateien, die über mehrere Kamerasysteme erfasst werden – etwa Schmelzbadkamera, Thermokamera, Werkstückkamera, Arbeitsraumkamera – und erlaubt so ein systematisches Prozessmonitoring. (ks)

Kontakt:

Chiron Group SE

Kreuzstraße 75

78532 Tuttlingen

Tel.: +49 7461 940-0

Mail: info@chiron-group.com

Website: www.chiron-group.com/de

Hier finden Sie mehr über: