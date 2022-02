Austenite richtig verarbeiten: Praktischer Leitfaden zum Download

Schon gewusst? Weltweit sind heute rund 65 % aller produzierten nichtrostenden Stähle Austenite. Sie kommen in nahezu allen Bereichen der Industrie und des täglichen Lebens zum Einsatz: von der Chemie und Lebensmitteltechnik bis hin zur Energieerzeugung und im Bauwesen. Wie man Austenite sachgerecht einsetzt, erfährt der Anwender in der neuen Broschüre „Verarbeitung austenitischer nichtrostender Stähle – Ein praktischer Leitfaden“ von der Informationsstelle Edelstahl Rostfrei (ISER).

Werkstoffgerechte Verarbeitung der austenitischen Stähle von zentraler Bedeutung

Anhand der Stahlsortenbezeichnungen gemäß EN, ASTM und UNS werden zunächst die Metallurgie und die Rolle der Legierungselemente behandelt. Ihr Einfluss auf die mechanischen und physikalischen Eigenschaften wird ebenso erläutert wie auf die Korrosionsbeständigkeit. Es folgen umfangreiche Hinweise aus der Praxis zur Verarbeitung von austenitischen nichtrostenden Stählen:

Was ist bei Warm- und Kaltumformung zu beachten? Wie lassen sich Bleche und Halbzeuge aus austenitischen nichtrostenden Stählen schneiden, spanend bearbeiten oder wärmebehandeln? Auf mechanische Verbindungstechniken und thermische Fügeverfahren, wie das Schweißen oder Hart- und Weichlöten, wird ebenfalls eingegangen. Welche Oberflächenausführungen gibt es und wie kann ich diese Oberflächen nach der Verarbeitung wieder herstellen? Ein Überblick über weiterführende Literatur, edelstahl-relevante Normen und Handelsnamen rundet die Ausführungen ab.

Kostenfreier Download möglich

Der Inhalt dieser deutschsprachigen Dokumentation leitet sich ab aus der IMOA-Broschüre „Practical Guidelines for the Fabrication of Austenitic Stainless Steels“.

Die Broschüre kann bei der ISER als pdf-Datei kostenfrei herunter geladen werden: www.edelstahl-rostfrei.de/werkstoff/infos. (kf)

Kontakt:

Informationsstelle

Edelstahl

Rostfrei

Sohnstraße 65

40237 Düsseldorf

Tel.: +49 2 11 67 07 8 35

Fax: +49 2 11 67 07–3 44

Mail: info@edelstahl-rostfrei.de

Website: www.edelstahl-rostfrei.de