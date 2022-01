Bequemer Schweißerstiefel von Baak trotzt Hitze und Funken

Björn heißt der neue Schweißerstiefel von Sicherheitsschuhhersteller Baak. Es ist der erste seiner Art mit dem patentierten und prämierten go&relax-System des Anbieters. Der robuste Lederstiefel mit Sicherheitsschuhklasse S3 schützt vor Hitze, Feuer und Funken.

Wesentliches Merkmal von go&relax ist, dass alle fünf Zehen im Schuh natürlich abrollen können. Dadurch wird die Belastung optimal verteilt und der gesamte Bewegungsapparat entlastet. Die dadurch entstehenden gesundheitlichen Vorteile für Gelenke und Wirbelsäule sind wissenschaftlich evaluiert, die Sicherheitsschuhe sind knie- und rückenfreundlich.

Der Schweißerstiefel hat eine Balancezone in der Laufsohle für einen sicheren Gang. Hinzu kommt das höchste Level an Rutschhemmung.

Schützt vor Hitze und Funken

Der Stiefel mit Über- und Hinterkappe ist für Tätigkeiten wie Schweißen, Schleifen oder Trennen so konstruiert, dass heiße Flüssigkeiten, wie Metallspritzer am Schaft herunterlaufen. Die Laufsohle ist hitzebeständig bis 300 Grad. Der Klett-Schnellverschluss sichert ein schnelles Ausziehen selbst mit Handschuhen. Die geschlossene Schutzlasche ist gepolstert und mit reflektierenden Applikationen versehen.

Schweißerstiefel mit hohem Tragekomfort

Für einen hohen Tragekomfort sorgen laut Anbieter der weich gepolsterte Kragen und die orthopädisch anpassbare, anatomisch geformte Einlegesohle. Dazu tragen ebenso der textile Durchtrittschutz und das Futter bei. Es ist ein klimaregulierendes Textilfutter. Im Fersenbereich besteht es aus besonders abriebfester Mikrofaser. Das vollnarbige und feuerfeste Rindleder stammt aus nachhaltiger Produktion.

Björn ist gekennzeichnet nach EN ISO 20349–2:2017 S3 WG SRC HRO HI und in den Größen 38 bis 48 in Weite 11 in schwarz erhältlich. (kf)

Kontakt:

Baak GmbH & Co. KG

Hubertusstraße 3

47638 Straelen

Tel.: +49 28 34 9 42 41 0

Mail: info@baak.de

www.baak.de