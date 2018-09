Backup-Software sichert fertigungsrelevante Daten

Anzeige

Der Image Stick von Waxar ist eine Datensicherungslösung für PC-basierte Steuerungssysteme. Die Backup-Software ist in einen USB-Stick integriert und erstellt eine Kopie sämtlicher Daten, die sich auf dem produktionsrelevanten Datenträger des Industrie-PCs befinden. Weitere Speichermedien werden nicht benötigt. Neben dem Betriebssystem werden auch die Daten zu kundenspezifischen Anpassungen Bit für Bit erfasst. Bei einem Ausfall des Systems infolge der Korruption, Manipulation oder dem Verlust von Daten lassen sich alle Daten sowie die Funktionalität des Systems vollständig wiederherstellen. Backup und Wiederherstellung sind in Minutenschnelle erledigt. Da die beiden Prozesse automatisiert ablaufen, sind für die Bedienung in der Regel keine speziellen IT-Kenntnisse erforderlich.

24. September 2018

