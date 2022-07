Balluff: Neue magnetostriktive Sensoren in Stab- und Profilbauform

Balluff erweitert sein Produktportfolio um zwei neue magnetostriktive Sensorfamilien (BTL) in Stab- und Profilbauform mit analogen und IO-Link-Schnittstellen. Der platzsparende magnetostriktive Sensor in der neuen Ministab-Bauform eignet sich für den Einsatz in Hydraulikzylindern zur Positionsrückmeldung, in Form- und Walzanlagen oder für die Lift- und Hebetechnik. Zudem findet der BTL Ministab Einsatz in Spritzgussmaschinen und zur Überwachung des Neigungswinkels von Rotorblättern in Windkraftanlagen. Die BTL A1/PF-Serie in Profilbauform eignet sich für den Einsatz bei der Steuerung von hydraulischen Pressen im Bereich der Umformtechnik oder beim Steuern und Überwachen von sämtlichen Verfahrbewegungen an Maschinenteilen. Diese Serie ist somit prädestiniert für den Einsatz in Spritzgussmaschinen im Bereich der Kunststoffindustrie. Die Sensoren unterstützen dabei, Maschinenstillstände zu reduzieren. Hierfür erfassen sie kontinuierlich Zustände wie Temperatur, Feuchtigkeit und Lebensdauer der Maschinen und Anlagen.

