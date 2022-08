Beschichtung für für schwer zerspanbare Werkstoffe

Der HiPIMS-Schichtwerkstoff SteelCon von CemeCon (Halle 3, Stand C50) besitzt eine hohe thermische Stabilität. Des Weiteren lässt er kaum Wärme ins Werkzeug, sondern leitet sie über den Span ab – perfekt für die Bearbeitung von Titan. Ohne SteelCon würde die hohe Temperatur das Hartmetall verspröden.

Titan wird wie Aluminium in modernen Flugzeugen immer häufiger in Kombination mit Composite-Werkstoffen – sandwichartig – mit kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffen verbaut. Bauteile also, die zunächst porös und hochabrasiv und dann im Verhältnis weich und zäh sind. Das stellt spezielle Anforderungen an Substrat, Schneidgeometrie und Beschichtung. CCDia AeroSpeed bietet auch für das Duo CFK und Aluminium eine Lösung. Die nanokristalline Diamantoberfläche ist extrem glatt und chemisch inert – darum ist auch damit ein effektiver Späneabtransport gesichert. Besonders scharf seien so beschichtete Werkzeuge ebenfalls, da die Kantenverrundung vielfach geringer sei als bei herkömmlichen Diamantbeschichtungen gleicher Dicke. So ließen sich beim Austritt eines Bohrers aus dem Alu Grate von weniger als 0,1 mm erreichen – und damit ein verbreiteter Standard im Flugzeugbau einhalten.

Multilayer-Diamantbeschichtungen von CemeCon sollen sich laut Hersteller zudem als ein Weg für das aktuelle Thema CFK-Titan-Bearbeitung abzeichnen.

