Besser als eine SD-Card

Anzeige

Die Edge Computing Suite (Edge CS) von MPDV ermöglicht die Nutzung des industriellen Internets der Dinge zum Erfassen und Speichern von Massendaten für Analysen und Optimierungen im Fertigungsumfeld. Bisher verwendete man meist Datenlogger direkt an der Maschine, deren Speicher (wie eine SD-Card) zentral ausgelesen und regelmäßig geleert werden musste. Mit der Suite entfällt diese Tätigkeit laut Anbieter, da die Daten online in einer No-SQL-Datenbank abgelegt werden. Durch wenige Klicks können erfasste Daten online dargestellt und aufgrund der eigenen Visualisierung in der Suite zu Dashboards zusammengeführt werden.

29. August 2018

Hier finden Sie mehr über: