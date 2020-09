Anzeige

Wenn in hochdynamischen Lager- und Kommissioniersystemen ein Mensch in gefährliche Bereiche eindringt, müssen Maschinen- und Anlagenteile in Bruchteilen von Sekunden sicher gestoppt werden können. Diese Aufgabenstellung kann jetzt mit den neuen Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken deTem A/P des Herstellers Sick flexibel und wirtschaftlich gelöst werden. Das Produkt für Zugangsabsicherungen und Muting bietet zahlreiche Konfigurationsoptionen sowie smarte Diagnose- und Automatisierungsmöglichkeiten. Dadurch werden vielseitige und individuelle Lösungen im Materialfluss oder bei Verpackungsmaschinen möglich. Das Produkt ermögliche mit seinen Basisfunktionen eine besonders wirtschaftliche Zugangsabsicherungen insbesondere an stationären Maschinen.

Kontakt:

Sick AG

Erwin-Sick-Straße 1

79183 Waldkirch

Tel. +49 (0) 7681–202–4183

www.sick.de

Hier finden Sie mehr über: