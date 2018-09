Daten erfassen mit Fanuc-Software

Anzeige

CNC-Steuerung Werkzeugmaschinen Fanuc rückt auf der AMB die praktische Arbeit mit derund die Vernetzung vonin den Fokus. Als weitere Neuheit präsentiert das Unternehmen das neue Bearbeitungszentrum Robonano.

Für die einfache Vernetzung auf dem Shopfloor hat Fanuc (Halle 6, Stand B51) die Operation Management Software MT-Linki entwickelt und zeigt deren Möglichkeiten auf der diesjährigen AMB. Die PC-Software dient der Erfassung und Sortierung der erfassten Maschinen- und Gerätedaten.

Anhand dieser Daten lassen sich „Lebensfunktionen“ einer Maschine überwachen, um daraus Konsequenzen für die präventive Wartung zu ziehen. Um dies zu demonstrieren, sind auf dem Messestand alle Maschinen, CNC-Steuerungen und Roboter via MT-Linki miteinander vernetzt. Bis zu 100 Maschinen können in der Praxis pro Server miteinander verbunden werden. Größere Systeme werden über einen Integration Server miteinander gekoppelt.

Mit CE-Zeichen geht die neue Robonano des Herstellers in Stuttgart an den Start. Die Maschine fräst und dreht laut Unternehmensangaben auf 0,2-Tausendstel eines Millimeters genau. Ihre Antriebe können sogar auf 0,1 nm genau positionieren. So kann die Robonano für die Herstellung optischer Bauteile genutzt werden. Die Maschine eignet sich überdies zum Fräsen, Drehen, Markieren von Werkstücken bis zu 280 mm Länge und wird in Japan bereits in der Informationstechnik, Medizintechnik und der Produktion von Linsen für Smartphone-Kameras eingesetzt.

2. September 2018

