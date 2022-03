DBL hat seine Schweißerschutzkleidung überarbeitet

Sicherheit und Komfort bietet die komplett überarbeitete Schweißerschutzkleidung der DBL – Deutsche Berufskleider-Leasing. Der Mietservice sorgt dabei für die langfristig gute Performance der Kleidung – durch die regelmäßige normgerechte Aufbereitung und Reparatur. Basis für die aktuelle Kollektion sind nach wie vor die Normen EN 11611 und EN 11612 (EN 11612 A1 B1 C1 E1 F1). Doch die Kleidung kommt moderner und komfortabler daher. Das steigert die Akzeptanz bei den Trägern.

So gibt es deutlich mehr Bewegungsfreiheit und Tragekomfort durch Einsätze aus Stretchgewebe an Hosenbünden und Jackenärmeln – absolut normgerecht. Erhältlich ist die Kollektion ab sofort in den Farbkombinationen dunkelblau/grau und dunkelgrau/grau. Neben der Ausstattung und dem regelmäßigen Hol- und Bringservice direkt in den Betrieb übernehmen die regionalen Partner des DBL-Verbundes zudem die fachgerechte Aufbereitung in zertifizierten Waschverfahren sowie die normgerechte Instandhaltung durch den Einsatz von Originalmaterialien. Das gewährleistet eine dauerhafte Sicherheit. (ks)

