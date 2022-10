DBL: Wärmende Berufskleidung nach EN 342

Die richtige Berufskleidung schützt nicht nur gegen Wind und Kälte, sondern letztlich auch vor Erkältungen und damit vor Arbeitsausfällen. Den Mitarbeitern normgerechten Kälteschutz zur Verfügung zu stellen, lohnt sich, zeigt Wertschätzung und ist bei manchen Einsätzen zudem gesetzlich vorgeschrieben. Der textile Mietdienstleister DBL hat nach EN 342 normierten Kälteschutz im Programm. Dazu gehören normgerechte Winterhosen und extralange Parkas und Pilotjacken mit gestepptem Innenfutter. Daneben auch ergänzende Funktionstextilien wie Fleece- und Softshelljacken. Die Norm definiert dabei die Anforderungen an die Kleidung zum Schutz gegen Kälte bei Temperaturen unterhalb von minus 5 Grad Celsius.

Berufskleidung im Mietservice

Die Kälteschutzkleidung bringt Eigenschaften wie thermische Isolation, Luftdurchlässigkeit oder auch Wasserdampfdurchgangswiderstand mit und ist bei DBL im Mietservice erhältlich. Das heißt, der DBL-Servicefahrer holt regelmäßig getragene Berufskleidung ab und bringt frisch gewaschene in den Betrieb. Kleidung wie etwa Kälteschutz wird von DBL in für PSA-zertifizierten Waschprozessen aufbereitet, so dass die Schutzfunktion gewährleistet bleibt.