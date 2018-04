DC-Servomotoren bringen Skulptur kunstvoll in Bewegung

Anzeige

Um die Eigenschaften der linearen DC-Servomotoren von Faulhaber visuell besonders anschaulich zu machen, ließen sich Industrie-Designer und -Ingenieure von der so genannten Klasse der Anthozoa, einer Form von Korallentieren, inspirieren. In Zusammenarbeit mit Faulhaber entwickelten die MKT AG aus Olching sowie die Berliner Flying Saucer GmbH die Skulptur „Project Anthozoa“, die die geschmeidige Bewegung der Meereswirbellosen perfekt nachempfindet. Kunstvoll werden so die Vorteile der Linear-Antriebe von Faulhaber veranschaulicht: fließende, lebendige Bewegung ohne Rastmomente, streng lineares Kraft-Strom-Verhältnis, hohe Dynamik, exakte Positionskontrolle. Insgesamt sind 120 dieser linearen DC-Servomotoren mit ebenso vielen Faulhaber-Motion-Controllern in diesem faszinierenden Kunstwerk im Einsatz, um die vollendete Choreografie fließender Bewegung eindrucksvoll zu demonstrieren.

Zu sehen und vor allem zu erleben sein wird die kinetische Skulptur unter anderem bei Faulhaber, Halle 15, Stand H29, auf der Hannover Messe vom 23. bis 27. April 2018

Zum Video: http://hier.pro/feTOo

13. April 2018