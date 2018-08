Digital einstellbar

Anzeige

Ein neuer Feinbohr-Kurzklemmhalter von Swiss Tools lässt sich direkt auf der Maschine einstellen. Maßkorrekturen für Länge und Durchmesser sind so einfach, schnell und präzise im Mikrometer-Bereich und bei Umgebungsbedingungen möglich. Die Verstellung wird inkremental mit Hilfe eines direkten Wegmesssystems gemessen. Das heißt, es gibt kein Umkehrspiel. Radial beträgt der Verstellweg für die Plattenposition mindestens 0,4 mm. Die axiale Längenverstellung ist bis 1,5 mm über das Keilelement möglich. Eingesetzt werden kann der neue Kurzklemmhalter bis 10.000 min−1. Eine Innenkühlung leitet Kühlschmierstoff direkt bis auf die Werkzeugschneide. Die Wege zum und vom Einstellraum entfallen – auch weil sich die Werte fehlerfrei einstellen und klar und deutlich ablesen lassen. Verantwortlich dafür ist das externe Display, das für den Einstellvorgang angedockt wird. In ihm ist die Auswerteelektronik samt Batterie untergebracht. Es lässt sich durch Magnetkraft an die Schnittstelle des neuen Kurzklemmhalters andocken und zeigt die Werte der Verstellung mit einer Genauigkeit von 0,001 mm an.

16. August 2018