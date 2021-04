Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel verschickt Messwerte über Bluetooth

Anzeige

Mit dem „Garant Elektronischer Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel HCT mit Skalenmessuhr“ bringt Hoffmann Group Connected Tools (HCT) ein weiteres Werkzeug auf den Markt, das Messwerte auf Knopfdruck per Bluetooth an einen PC, ein Tablet oder ein Smartphone senden kann. Für mobiles Arbeiten hat die Hoffmann Group eine Smartphone-App entwickelt, mit der die HCT-Werkzeuge verwaltet werden können. Neu erfasste Messergebnisse lassen sich dort zuverlässig anzeigen und zusammen mit der Seriennummer, dem Messdatum, der Einheit und dem Zielwert in ein CSV-Format zur Weiterverarbeitung am PC exportieren. Die kostenlose HCT Mobile Device App steht für iOS und Android im App Store und auf Google Play zum Download bereit.

Dank bidirektionaler Schnittstelle kann das Parametrieren nicht nur am Schlüssel sondern auch über die HCT-App erfolgen. Insgesamt lassen sich bis zu 100 Schraubfälle in fünf Modi programmieren und in Ablaufplänen mit bis zu je zehn Schraubfällen zusammenfassen. Das Werkzeug so einstellbar, dass nach einem fehlerhaften Schraubanzug ein Weiterarbeiten nur nach Passworteingabe möglich ist. Ein USB-C-Port rundet das Angebot ab.

Messwert bis zum Reset stets im Blick

Der hochpräzise elektronische Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel HCT mit Skalenmessuhr von Garant besticht auch durch sein Design. Das kontrastreiche und blickwinkelstabile 2,8“ TFT-Farbdisplay mit Doppelskala zeigt die Werte auf einer Skalenmessuhr und als Ziffer an. Dadurch hat der Anwender den Messwert bis zum nächsten Reset stets im Blick. Vor Überschreiten des maximalen Anzugswertes warnt ein optisches Signal, das durch einen Warnton und einen Vibrationsmodus ergänzt werden kann.

