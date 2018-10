Dreyplas modifiziert UHMW-PE

Anzeige

Ultra-hochmolekulargewichtiges Polyethylen (UHMW-PE) als Pulver lässt sich nur aufwendig mechanisch bearbeiten und ist für den Spritzguss und die Extrusion grundsätzlich ungeeignet. Das japanische Unternehmen Mitsui Chemicals hat jetzt jedoch ein spezielles UHMW-PE als Granulat (Markenname: Lubmer) entwickelt, das in eine fließende Form gebracht und somit direkt in Spritzguss- beziehungsweise Extrusionsverfahren bearbeitet werden kann. Aufwendige Nachbesserungen wie auch Entgraten sind laut Hersteller nicht mehr notwendig. In Zusammenarbeit mit dem Distributionspartner Dreyplas (Halle B1, Stand 1004) wurden verschiedene, neue Anwendungen entwickelt. Alle Lubmer-Varianten gibt es auf dem Messestand zu sehen.

